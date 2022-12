INVITÉ RTL - LR : "Je ne monterai jamais dans le Titanic macronien", affirme Éric Ciotti

"Je vise l'unité et le rassemblement." Éric Ciotti a été élu à la tête des Républicains avec 53,7 % des voix. Un score qui satisfait le député des Alpes-Maritimes. "Ce qui compte, c'est la victoire et cette victoire est claire, pose-t-il d'emblée. Aussi, cette victoire me donne de la force pour diriger, mais aussi rassembler notre famille politique." D'autant que l'élu reconnait avoir eu en face de lui des "candidats de talent, de qualité".

Mais, si Éric Ciotti vise "l'unité et le rassemblement", certains candidats ont déjà annoncé quitter le parti, à l'image de François Grosdidier, le maire de Metz ou de la présidente de LR en Haute-Garonne, Laurence Arribagé. "Ces départs ne m'inquiètent pas, assure pourtant Éric Ciotti. Ceux qui partent, c'est un soubresaut, je ne les retiendrais pas. Mon défi est davantage de faire revenir les 90 % d'électeurs qui nous ont quittés et qui nous ont conduits, malheureusement, au score de l'élection présidentielle. L'enjeu, il est là."

Le nouveau président des Républicains s'est ainsi fixé pour objectif que la droite "redevienne clairement de droite" pour "faire revenir les déçus". Pour cela, il promet : "Je présiderai cette famille politique dans l'unité, mais aussi dans la clarté, en affirmant une politique clairement à droite." "Il faut, par la fermeté, par la clarté, avec un cap et une méthode, nous conduire vers 2027 et l'élection présidentielle", appelle Éric Ciotti.

Pas de tentation macroniste

Pour le nouveau président de LR, hors de question pour autant de s'allier avec "qui que ce soit", et surtout pas avec la majorité. "Je ne monterai jamais dans le Titanic macronien", a-t-il ainsi assuré, balayant d'un revers de main l'appel à la droite à rejoindre la majorité présidentielle de Stéphane Séjourné, le patron de Renaissance.

"Monsieur Séjourné fait semblent de me lancer un appel et en même temps, il me lance une attaque violente. C’est ça le marcionisme : ils ne pensent rien, car ils pensent tout et leur contraire. On est très clairement dans le naufrage du ‘en même temps’", dénonce Éric Ciotti en réponse aux propos de Stéphane Séjourné dans "Le Parisien", qui accuse le député d’être "le marchepied de l’extrême droite". "Ce congrès se conclut par les obsèques de la droite républicaine au sein de LR. Éric Ciotti va dissoudre la droite dans l’extrême droite", a-t-il ainsi déclaré.

"Je dis à monsieur Séjourné que je ne monterai jamais sur le Titanic macronien", assure l'ancien maire de Nice, accusant le parti présidentiel d'être à l'origine du déclin, du déclassement, de la dégradation de la France.

"Un parti qui a vocation à gouverner la France"

Concernant la réforme des retraites, Éric Ciotti assure vouloir attendre de connaître le contenu de celle-ci avant de se prononcer sur son vote. "Je pense qu’une réforme sur les retraites est indispensable, mais j'attends de voir le contenu. On posera nos conditions et si cette réforme permet de sauver le système, nous y contribuerons par nos amendements à l’Assemblée nationale et au Sénat", assure-t-il simplement, rappelant qu'il a "toujours défendu un allongement de la durée de cotisation et de l’âge de départ". "Nous serons soucieux de l’intérêt général. Mais il est trop tôt aujourd’hui pour dire ce que sera notre vote", botte-t-il en touche.

"Nous sommes un parti qui a vocation à gouverner la France. Nous sommes les héritiers du général De Gaulle. Nous aurons toujours une politique responsable", promet-il toutefois, affichant clairement l'objectif de voir Laurent Wauquiez gagner l'élection présidentielle de 2027. "Les LR ne sont pas morts et nous le démontrerons. J'entends ceux qui veulent notre mort, qui l'espèrent, mais nous allons les décevoir dans la clarté. J'en fais le serment, les LR gagneront l'élection présidentielle 2027 dans l'indépendance et la clarté", déclare Éric Ciotti.

"Il n'y aura jamais d'accord avec qui que ce soit, assure encore le nouveau président des Républicains. Il n'y a pas besoin d'alliance pour gagner, mais de la confiance, de la force et de la clarté. Quand la droite est de droite, il n'y a pas besoin d'extrême-droite."

