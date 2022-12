Ce dimanche, 91.110 adhérents des Républicains ont voté pour le premier tour de l'élection du nouveau président du parti de droite. Eric Ciotti et Bruno Retailleau ont donc été choisis pour aller au second tour. Mais nos confrères du Journal du Dimanche ont révélé une information intéressante en assurant avoir réussi à inscrire et faire voter deux chattes lors de ce premier tour.

On se souvient qu'en février dernier, lors de la primaire des Républicains, un chien appelé Douglas avait pu accomplir son devoir de citoyen. Après le beagle, les deux chattes. C'est ça qui est beau chez les Républicains, ils font 4 % à la présidentielle tout en ayant 30 millions d'amis !

Mais ce n'est pas tout. D'après la source du journal, "chaque adhérent peut faire deux fausses cartes. Techniquement, chacun a ainsi droit à trois votes par personne. Il y a des faux adhérents partout". Cette information n'était vraisemblablement pas connue par Aurélien Pradié, éliminé au premier tour. S'il l'avait su, il aurait fait voter son chihuahua, ses chattes, son toucan et son mérinos.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info