VIDÉO - Sébastien Thoen raconte son dîner avec Éric Ciotti

Sébastien Thoen a passé une folle soirée en compagnie d'Éric Ciotti ce mercredi 7 décembre. Et pour cause, quelques jours avant le second tour de l'élection à la présidence des Républicains, le candidat l'a emmené dans un "charmant" club échangiste. Au "Fi-on", la fête bat son plein, mais le Niçois est inquiet.

Autour d'un Martini, il se permet quelques confidences sur des problèmes d'intimité... Et de politique. Non pas qu'il s'inquiète d'être vu en présence de membres du Rassemblement national, Éric Ciotti a tout de même le sentiment de ne pas être prêt à prendre les rênes des Républicains. "Je n'ai pas toujours l'impression de faire rêver les Français en sortant la bonne phrase au bon moment au bon endroit", s'est-il lamenté.

La solution ? Être bien entouré. L'ancien patron du parti de droite, Nicolas Sarkozy, avait une équipe de choc : Claude Guéant, Éric Besson et Kadhafi. Tout sourire, Éric Ciotti s'est rassuré en voyant Laurent Wauquiez en bonne compagnie dans le club échangiste. Le voilà, son entourage.



