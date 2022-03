INVITÉ RTL - Guerre en Ukraine : "On est en train de nous voler la présidentielle", dénonce Nicolas Dupont-Aignan

INVITÉ RTL - Nicolas Dupont-Aignan répond aux questions des auditeurs et de Pascal Praud sur RTL

Invité des Auditeurs ont la parole de ce mercredi 2 mars sur RTL, le candidat Debout la France, a estimé qu'"on [était] en train de nous voler la présidentielle" même s'il a considéré qu'il ne serait pas judicieux de reporter l'élection "cruciale" d'avril prochain, et ce malgré un contexte international extrêmement tendu.

"Nous ne sommes pas en guerre", a déclaré Nicolas Dupont-Aignan, qui a obtenu mardi 2 mars ses 500 signatures d'élus. C'est pourquoi il a demandé aux Français de se "réveiller" en allant voter. "Si on ne va pas voter, on ne peut pas se plaindre après", a-t-il défendu.

Le député de l'Essonne a alors critiqué les dernières années du quinquennat d'Emmanuel Macron, pas encore officiellement candidat à sa réélection : "après la peur du Covid instrumentalisée, les mensonges pendant deux ans, on a maintenant la peur de

la grande guerre". Il a d'ailleurs rappelé qu'il était opposé aux passes sanitaire et vaccinal, "privateurs de liberté". Selon lui, si les Français ne se rendent pas dans les urnes les 10 et 24 avril prochains, "il y a cinq ans de malheur qui arriveront avec Macron".