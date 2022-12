ÉDITO - Prix de l'humour politique : Richard Ferrand est-il un goujat ou un gentleman ?

Retour sur la soirée du Prix de l'humour politique. Au départ, j'allais pousser un coup de gueule contre Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il était récompensé pour cette phrase : "Elisabeth Borne est une femme formidable, mais personne ne le sait".

Voilà d'ailleurs comment il justifie sa formule : "recevoir un prix mariant humour et madame Borne est sans doute une forme d'hommage subliminal à cette figure rhétorique singulière que nous appelons l'oxymore", dit Richard Ferrand.

Ah ouais, quand même : "oxymore". Je rappelle la définition, c'est lorsque l'on a deux mots au sens opposé, par exemple un silence assourdissant. Bon, mais là, c'était humour et Borne. Sous-entendu, ça ne colle pas. Et il poursuit Richard Ferrand : "J'ai tellement dit pendant ma dernière campagne qu'elle était formidable que les électeurs de ma circonscription ont préféré choisir une supportrice de Jean-Luc Mélenchon".

Mais quelle mouche l'a piqué ? Non mais c'est pas sympa, et tout le monde rit dans le public. Alors il faut écouter son discours tout entier, évidemment, jusqu'à la fin, lorsqu'il rend hommage à Elisabeth Borne, "une belle personnalité", dit-il, "et j'espère que désormais tout le monde le saura".

Si vous voulez connaître les dessous de cette histoire, d'abord, sachez que Richard Ferrand et Elisabeth Borne s'apprécient beaucoup. Elle l'appelle même de temps en temps. Et tout ce qu'a dit Richard Ferrand lors de cette soirée était convenu avec elle. J'ai failli le traiter de goujat, mais en fait c'est un gentleman.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info