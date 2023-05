ÉDITO - Immigration : "Les Républicains ne sont pas hors-jeu", selon Alba Ventura

Le gouvernement a dit "non" aux propositions de la droite sur l'immigration. Les Républicains avaient sorti l'artillerie lourde en préconisant notamment une révision de la Constitution pour déroger au droit européen. C'est une déception pour LR ?



LR fait de la tactique politique. Tactique à court terme d’abord avec cette sortie "tambours et trompettes", qui arrive. Il ne faut pas oublier, après la séquence de la réforme des retraites d’où Les Républicains sont sortis en short, si vous me permettez !.

Coupés en deux, divisés comme jamais. Ajoutez à cela un Laurent Wauquiez, censé être l’homme pour qui roule LR, qui sort dans la presse sans dire un mot plus haut que l’autre sur Emmanuel Macron. C’en était trop pour les 3 mousquetaires Ciotti, Retailleau et Marleix, respectivement patron de LR et les deux présidents de groupe au Sénat et à l’Assemblée.



Le programme de Valérie Pécresse

Il fallait taper un grand coup. Pour le dire plus vulgairement : "se refaire la cerise", montrer que chez LR, on est uni et différent de Macron !. Différents d'Emmanuel Macron mais pas très différents de Marine Le Pen ? C’est vrai que les propositions qu’ils font ressemblent à s’y méprendre à celles du Rassemblement national.

Au RN, on dit même qu’ils ont copié-collé le programme de Marine Le Pen. Ils ont surtout copié-collé le programme de Valérie Pécresse pour la présidentielle, mais ça c’est difficilement avouable.

Toujours est-il que la tactique de LR, mais cette fois à plus long terme, est de dire à son électorat qu’il est inutile d’aller chercher le RN, Les Républicains se chargeront de mettre fin à l’immigration de masse.

Même minoritaires, ils savent que le gouvernement aimerait bien compter sur eux

Sauf que le problème, c’est qu’il y a eu près de 30 lois sur l’immigration depuis les années 80 dont une partie signée par la droite. Et se pose aujourd’hui forcément la question de savoir si la droite était allée aussi loin que ce qui est proposé aujourd’hui ?

L’autre question est de savoir, si après les Lois Pasqua, Lois Debré, Lois Sarkozy, Lois Besson, Lois Hortefeux, la droite est encore jugée crédible ? Les Républicains ne sont pas hors-jeu du tout.

D’abord, ils sont assez lucides sur eux-mêmes. C’est une bonne base. Lorsqu’ils affirment que les Français ont du mal à les croire, qu’ils ont rarement tenu leurs promesses, on peut au moins leur faire crédit de cette clairvoyance. Même minoritaires, ils savent que sur la question de l’immigration, le gouvernement aimerait bien compter sur eux. C’est pour ça qu’ils vont loin dans leurs propositions.



Un bouclier constitutionnel

Très loin même. Comme leur idée de bouclier "constitutionnel" : c’est-à-dire pouvoir déroger au droit et aux règles européennes sur des sujets qu’ils considèrent fondamentaux comme l’immigration.



Ils n’ont pas tort de souligner qu’à chaque fois qu’une décision politique est prise, il y a une instance européenne, qui défait la décision. Ils ne se trompent pas avançant que les Français veulent que l’on retrouve la maitrise de nos politiques.



Le problème c’est que cela pose la question de savoir quelle Europe on veut ? Et jusqu’à preuve du contraire Les Républicains se sont toujours présentés comme un parti pro-européen.

