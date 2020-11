"Hold-Up" : le piège redoutable des théories du complot

publié le 13/11/2020 à 09:03

Revenons sur le documentaire polémique qui dénonce un complot mondial sur la crise du Covid-19 "Hold-Up". Le complotisme, ça commence comme ça : vous posez une question ou une affirmation complètement décalée ou sans réponse et vous installez le doute. Concernant la gestion de la crise du coronavirus, il existe des doutes et des critiques, fort heureusement, mais ce reportage les surexploite et va beaucoup plus loin.

Ils relient tous ces doutes avec quelques contrevérités pour construire une théorie et sa conclusion, au bout de presque trois heures, est la suivante : un grand complot mondial, Bill Gates et d’autres ont diffusé le coronavirus pour restreindre nos libertés puis nous inoculer un vaccin, qui avec des nanoparticules, va permettre de contrôler toutes nos vies avec la 5G.

Ce documentaire est un combo de toutes les théories complotistes du moment, de quoi occuper Jean-Mathieu Pernin, qui décrypte les fake news pour nous tous les matins sur RTL, pendant au moins deux semaines.

Une mécanique "redoutable"

Réalisé avec des moyens, ce film a été relayé par plusieurs personnalités, comme Sophie Marceau, Juliette Binoche, Carla Bruni, le gilet jaune Maxime Nicolle et quelques parlementaires. Au total, 6 millions de personnes en France ont vu sa bande-annonce apparaître sur Facebook, Instagram ou encore Twitter, ces derniers jours.

Et ce n’est qu’un début : la puissance virale du documentaire est énorme et vous ne passerez peut-être pas le week-end sans qu’un ami vous en parle ou vous le suggère, si ce n’est pas déjà fait. Est-ce facile de démonter les fausses informations que contient ce documentaire ? Non, car c’est une mécanique redoutable. En vous disant que c’est un documentaire complotiste, je valide le grand complot, puisque forcément, moi, vous, nous appartenons au grand complot.

Les politiques aussi auront beaucoup de mal à en parler, sauf ceux que ce relativisme intéresse d’un point de vue électoral. Ils se situent dans les extrêmes : extrême gauche et extrême droite. Ils ne vont pas forcément soutenir le documentaire mais ils ne vont pas non plus le dénoncer ou dire qu’ils ne savent pas et que tout n’est pas forcément faux.

Un film qui déconstruit "comme une secte"

Ce type de documentaire permet de tout relativiser : ce qui est dit n’est ni vrai ni faux, c’est une opinion qui permet de dire tout et n’importe quoi, en toute impunité. N’oublions pas que ce relativisme a permis à Donald Trump d’être élu il y a quatre ans, et d’obtenir encore plus de voix aux dernières élections.

Dans sa mécanique, ce complotisme déconstruit, comme le fait une secte, ce qui nous permet d’échanger. Par exemple, être d’accord sur le fait que la terre n’est pas plate devient difficile. Le dialogue entre un amateur de complot et une autre personne, même proche, devient même impossible : ce sont deux mondes parallèles.

Pour reprendre une citation de l’écrivain américain Mark Twaïn, une citation que j’ai lue dans l’hebdomadaire Le 1 de cette semaine qui comme par hasard porte sur le complotisme : "Un mensonge peut faire le tour de la terre, le temps que la vérité mette ses chaussures". Il l’a écrite il y a bien plus d’un siècle, bien avant les réseaux sociaux.