et AFP

publié le 30/07/2019 à 23:05

Une nouvelle permanence de La République En Marche a été vandalisée, la neuvième en une semaine. Cette fois-ci les faits se sont déroulés à Foix en Ariège, dans la nuit du lundi 29 et du mardi 30 juillet. Des inscriptions injurieuses et anarchistes on été taguées sur le local.

Dans la matinée, les Jeunes agriculteurs (JA) de l'Oise avaient vandalisé la permanence de la députée La République en marche (LaREM) Carole Bureau-Bonnard en réaction à son vote en faveur de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Samedi 27 juillet, le député LaREM Romain Grau se trouvait dans son local de Perpignan quand il raconte avoir été pris pour cible par une trentaine de "gilets jaunes".

Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a tenté mardi de calmer le jeu et a appelé à "apaiser le débat" face à l'inquiétude qui monte dans la majorité. "Ce qui m'importe, c'est qu'on apaise ce débat, aujourd'hui, on ne peut pas continuer à avoir une coupure comme ça entre l'agriculture et la société", a réclamé le ministre sur BFMTV.