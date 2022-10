Grève chez TotalEnergies : la crise que le gouvernement n’a pas vue venir

La grève se poursuit dans les raffineries et menace désormais aussi ailleurs. SUD-Rail appelle en effet aussi à une mobilisation mardi 18 octobre, là aussi pour une hausse des salaires. Mardi ce sera aussi une journée de mobilisation des enseignants. Alors le gouvernement hausse le ton, Bruno Le Maire invité ce jeudi matin de RTL a été clair : "Total doit augmenter les salaires". Mais il a fallu du temps pour des prises de positions aussi tranchées, on a le sentiment que le gouvernement n'avait peut-être pas mesuré l'ampleur de la crise qui l'attendait.

En compte-rendu du Conseil des ministres, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement avait déclaré : "Il n'y a pas de pénuries", seulement des tensions temporaires. Une semaine plus tard on connait la situation. C'est ce qu'on appelle un gros retard à l'allumage. "On était tous focalisés sur le plan de sobriété, résultats on n'a rien vu venir", reconnait un ministre.

En coulisses, longtemps le gouvernement a espéré que la situation rentre dans l'ordre sans intervenir, renvoyant le problème à de simples négociations syndicales. Mais ce week-end, Emmanuel Macron a lui-même dû taper du point sur la table. Le président est agacé notamment contre les lenteurs de son gouvernement. C'est lui qui a prié Élisabeth Borne de réunir ses ministres pour une réunion d'urgence lundi soir.

Selon nos informations, il lui a même demandé de prendre son téléphone pour appeler directement le PDG de Total Patrick Pouyanné. Avec désormais une crainte dans tous les ministères : que cette contestation finisse par se retourner contre le gouvernement.

