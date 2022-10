Grève chez TotalEnergies : le groupe propose le versement d'un bonus "exceptionnel" d'un mois de salaire

Total bouge ses lignes, reste à savoir si ce sera suffisant. Touché par une grève dans ses raffineries depuis plusieurs jours, le géant pétrolier et gazier TotalEnergies a annoncé ce jeudi 13 octobre qu'il comptait distribuer "à l'ensemble de (ses) salariés dans le monde" un bonus équivalent à un mois de salaire, qui sera versé en décembre "sous réserve d'accords salariaux" dans les pays et filiales concernées.

La grève dans les raffineries françaises de TotalEnergies a été reconduite "à une très large majorité" jeudi matin, concernant au total cinq sites impliqués dans le mouvement, a indiqué à l'AFP le coordinateur CGT pour le groupe, Éric Sellini, au lendemain de l'échec de discussions avec la direction qui demandait aux grévistes de débloquer les expéditions de carburant avant de débuter les négociations.

La grève dure depuis le 27 septembre et concerne la raffinerie de Normandie (Gravenchon), près du Havre, le dépôt de Flandres, près de Dunkerque, la "bio-raffinerie" de La Mède (Bouches-du-Rhône), la raffinerie de Feyzin (Rhône) et celle de Donges. La cause du conflit : les salaires. La CGT revendique 10% d'augmentation pour 2022, contre les 3,5% obtenus en début d'année, afin de compenser l'inflation et de profiter des bénéfices exceptionnels du groupe.

