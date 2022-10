Grève chez TotalEnergies : à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours ?

On l'a appris ce jeudi matin, TotalEnergies propose la distribution d'un bonus exceptionnel pour ses salariés dans le monde. C'est un pas de plus de la part de la direction, une négociation sans négocier en réalité, une façon aussi un peu de casser la grève. On nous explique très clairement que c'est une sorte de 13e mois pour tout le monde. C'est un geste en termes de pouvoir d'achat évidemment. C'est à l'issue des discussions mercredi soir, soi-disant informelles, qu'on aboutit à ça.

Pour l'instant, ça ne suffira pas parce qu'on est au cœur d'un mouvement et on voit bien que c'est un mouvement qui grossit jour après jour. Ce qui se joue, c'est une grève générale ou non dans les prochains jours. Vous avez dans les prochaines heures et les prochains jours des mouvements qui s'agrègent. Vous avez le train peut-être la semaine prochaine, les centrales nucléaires, les transports urbains.

Ce qui est en train de se jouer, c'est l'étape d'après, c'est à dire une négociation générale des salaires, une sorte de Grenelle qui obligera le gouvernement à prendre part dans ce qui n'est pour l'instant qu'un conflit dans un groupe privé.

Vers une réquisition ciblée ?

Pour l'instant, l'une des marges de manœuvre du gouvernement sont les réquisitions, la première a été annoncée mardi à l'Assemblée. C'est un timing serré car la réquisition doit s'appuyer sur des motifs précis de risque de trouble à l'ordre public, car l'arrêté est systématiquement attaqué pour atteinte au droit de grève. Ensuite, une raffinerie, il suffit de 4 personnes pour la relancer et donc la bloquer. Il faut que cette réquisition soit bien ciblée.

Là, on réapprovisionne un nœud avec Gennevilliers, pour que l'impact sur les automobilistes retombe dans le plus gros bassin de population et là où se trouvent les médias. Dans le nord, ce sont des camions qui viennent de Belgique. Du côté des pompes, il est possible que cela s'améliore un peu, mais si le mouvement fait tache d'huile et que vous arrivez à mobiliser d'autres secteurs de l'économie, il y a un risque d'être bien au-delà de ce problème de raffinerie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info