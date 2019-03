publié le 10/03/2019 à 14:38

Faut-il prendre en compte le vote blanc lors des élections ? C'est l'une des propositions qui émergent du grand débat national. Le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guerini, a dévoilé les pistes de la majorité au Parisien et à l'AFP. Il propose ainsi "une meilleure prise en compte du vote blanc".



Une proposition qui séduit Les Républicains ? "C'est un gadget", répond Éric Ciotti. Le député estime qu'un vote, "c'est choisir, on décidé, on élit, on prend position. Le vote blanc, c'est ne pas décider. On ne peut pas faire avancer un pays comme cela".

Le député des Alpes-Maritimes "ne voit pas ce que la reconnaissance du vote blanc va apporter. Est-ce que ça va apporter du pouvoir d'achat à ceux qui en manquent ? Est-ce que ça va apporter plus de droits à ceux qui en sont privés ?" Et de lancer à nouveau : "Je dis gadget".