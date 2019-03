publié le 11/03/2019 à 05:37

Revenus en berne, aléas climatiques, isolement : comment sortir nos agriculteurs de la crise ? L'association Solidarité Paysans œuvre à travers le pays pour tenter de remettre sur pied les exploitations en faillite. C’est en Mayenne, dans ce département où le secteur agricole emploie près de 8% de la population active (trois fois plus qu’ailleurs dans le pays), que l’activité est la plus soutenue pour les bénévoles. Depuis quelques années, leur travail semble porter ses fruits, et de nombreux agriculteurs parviennent à s’en sortir.



C'est notamment le cas de Nicolas Bigot, producteur laitier de 37 ans installé à Jublains. Après des temps très difficiles, il a pu relancer son activité, grâce à l'aide de l'association. "Les bénévoles de Solidarité Paysans nous ont ouvert les yeux sur toutes les solutions possibles dans le monde agricole", explique-t-il. Du bio, une exploitation plus petite, avec moins de charges à payer par exemple.

Nicolas Bigot produit désormais lui même les céréales qu'il donne à manger à ses vaches, cela lui permet de faire des économies. Crédit : Gautier Delhon-Bugard

"Une porte de sortie, c'est d'orienter les agriculteurs vers des systèmes un peu plus indépendants, plus autonomes, ça les aide souvent à remonter la pente", confie Jean-Claude Lebrun, qui fait partie de l'association qui vient en aide à plus de 60 familles dans le département. Chaque année, ce sont plusieurs centaines d'exploitation qui sont remises sur les rails sur tout le territoire grâce au travail de ces bénévoles.

Nicolas Bigot et Jean-Claude Lebrun bénévole de l'association Solidarité Paysans. Crédit : Gautier Delhon-Bugard