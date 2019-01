Grand débat : "Je veux qu'on en finisse avec l'image de casse", insiste Lecornu

et Aymeric Parthonnaud

Ce grand débat national est-il une stratégie destinée à seulement éclipser la colère des "gilets jaunes" ? "Si vous parlez des manifestations pacifiques et déclarées, pour moi elles sont complètement légitimes. On n'est pas là pour interdire les manifestations", a insisté le ministre chargé des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, au micro de RTL ce vendredi 18 janvier 2019.



"Moi je veux qu'on en finisse avec l'image de casse", a-t-il cependant ajouté en contrepoint. "Les casseurs ont leur place dans une salle d'audience ou un palais de justice. Les Français qui veulent débattre ont leur place dans une salle municipale ou un café. C'est aussi simple que cela", a déclaré le ministre.

"Oui le débat démarre", s'est félicité celui qui co-anime ce débat national. "360 débats sont actuellement référencés sur la plateforme (en ligne, ndlr), à partir de samedi et sur plusieurs jours. Sur ces 360 débats, 40% sont organisés par des élus locaux et des collectivités territoriales, 40% sont organisés par des citoyens et 20% par des associations", a encore précisé le ministre.