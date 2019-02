publié le 25/02/2019 à 12:19

Calmer la colère des professeurs. C'est ce à quoi s'atèle le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Face à lui, des enseignants en colère se sont regroupés pour former le mouvement des "stylos rouges".



Invité de l'émission 20h30 le dimanche sur France 2, Jean-Michel Blanquer estime qu'il y a "un besoin de reconnaissance évidement", au sein de la profession. "La société française doit aimer ses professeurs et ce sera le signe de la bonne santé de la société française. En réalité, elle les aime bien mais ça pourrait aller plus loin. On a besoin d'une sorte de dignité de la mission professorale remise au centre", ajoute-t-il.

Le ministre de l'Éducation nationale "reconnait bien sûr qu’il y a un problème, et il est ancien, une trentaine d’années, sur le pouvoir d’achat des professeurs". Pour lui, "on doit avoir une vision à court et long termes de la compensation que l’on va faire. À court terme, ce sont les premières mesures que j’ai pu prendre. Par exemple, un professeur des écoles débutant touchera 1.000 euros de plus par an à la fin du quinquennat par rapport au début du quinquennat".