publié le 13/05/2019 à 09:11

C'est un rapport qui fait couler beaucoup d'encre. Celui de parlementaires de tous bords pour qui la cancérogénicité du glyphosate n'est pas prouvée. De quoi alimenter encore un peu plus la polémique autour de l'herbicide de Monsanto.



Invité de RTL, Matthieu Orphelin (ex-LREM), député du Maine-et-Loire, livre son avis sur ce nouveau rapport et le discours de certains de ses confrères : "Je crois que le sénateur Pierre Médevielle s'est un peu emballé dans son interview hier", explique l'élu, qui juge les propos du sénateur "maladroits" et qualifie la vision de certains parlementaires de "présentation erronée" de l'état des lieux concernant le glyphosate.

Pour lui, ces déclarations "fallacieuses", dans lesquelles Pierre Médevielle affirme que le glyphosate serait moins dangereux que la viande rouge, n'apportent "aucun argument nouveau" sur les risques sanitaires de l'herbicide et ne font que "remettre une pièce dans la machine à controverse", à défaut de se concentrer sur l'essentiel.

Le député souhaite voir la sortie des pesticides au premier plan

Face aux conclusions d'organismes dont l'ANSES et l'INRA, selon lesquelles le glyphosate n'est pas cancérogène, le député oppose l'avis du Centre international de recherche sur le cancer, qui a classé le produit comme potentiellement cancérogène.



Un débat qui, pour Mathieu Orphelin, s'éloigne du principal sujet : accompagner les agriculteurs dans "la sortie de tous les pesticides" et les aider à opérer cette transition. Quant au contenu de la publication, qui paraîtra dans son ensemble jeudi 16 mai, le député se dit néanmoins "rassuré" par d'autres échos qui lui sont parvenus, concernant notamment l'évaluation des risques.