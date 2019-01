publié le 24/01/2019 à 21:49

Après avoir rencontré les maires de la région à Valence, le patron des Républicains Laurent Wauquiez sur ses terres, et dialogué avec une délégation de retraités, Emmanuel Macron s'est invité par surprise à Bourg-de-Péage pour un grand débat citoyen le jeudi 24 janvier. Au cours de sa discussion avec les Français, le Président est revenu sur de nombreuses questions, dont celle du glyphosate.



Alors que le ministre de la Transition écologique François de Rugy martelait encore, en septembre dernier, que l'engagement pris par le Président sur l'abandon de cet herbicide controversé serait tenu en trois ans, Emmanuel Macron a recadré les choses de façon très claire : "Je vous le dis : un an, ce n'est pas faisable et ça tuerait notre agriculture. Et même en trois ans, on ne fera pas 100%, on n'y arrivera pas, je ne pense pas", a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron a également évoqué la fin de la taxe d'habitation. Cette taxe, initialement supprimée pour les 80% les moins aisés de la population et qui devait faire l'objet de nouvelles discussions au cours du grand débat, sera finalement abolie pour tout le monde, a précisé le président.

À écouter également dans ce journal

Italie - L'Italie de plus en plus ferme sur la question migratoire. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, a décidé la fermeture sans préavis d'un des plus grands centre d'accueil du pays, le centre de Castelnuovo di Porto, qui accueillait plus de 500 demandeurs d'asile au Nord de Rome.



Renault-Nissan - Deux patrons pour remplacer le "Samouraï" à la tête de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi : Jean-Dominique Senard, en provenance de Michelin, et Thierry Bolloré, déjà directeur par intérim de la marque au losange.



"Gilets jaunes" - Les "gilets jaunes" tentent de peaufiner leur première liste pour les élections européennes. Celle menée par l'une des figures de la contestation, Ingrid Levavasseur, fait déjà débat au sein même du mouvement citoyen.