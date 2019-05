publié le 12/05/2019 à 15:17

"Il n'y a pas un pays au monde qui puisse se dire tranquille, être à la hauteur de l'enjeu climatique. Il faut que tous, nous fassions plus". C'est le constat dressé par Nathalie Loiseau, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 12 mai.



Concernant l'épineux sujet du glyphosate, un groupe de sénateurs affirme dans un rapport que le glyphosate "est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge". "Ce que je souhaite c'est que nous ayons en Europe des agences d'évaluation des produits chimiques qui soient incontestables, indépendantes et totalement transparentes", indique-t-elle.

"On est déjà en train de s'emballer alors qu'un sénateur nous dit qu'il vaut mieux le glyphosate que le saucisson. Je trouve cela un petit peu léger", ajoute la tête de liste La République En Marche.

Nathalie Loiseau fait ensuite référence aux révélations sur un possible fichage illégal pour le géant américain Monsanto de centaines de personnalités et médias. "Je m'engage à ce que les députés européens qui seront élus de ma liste soient complètement transparents sur qui ils rencontrent, sur leurs activités. On ne peut plus laisser les lobbies faire n'importe quoi (...) C'est une raison de plus de soutenir les lanceurs d'alerte", affirme-t-elle.