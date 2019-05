publié le 12/05/2019 à 07:39

"Le glyphosate est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge". C'est la conclusion du sénateur UDI de Haute Garonne Pierre Médevielle, vice-président de ce groupe d'une trentaine de parlementaires, qui selon La Dépêche du Midi, sortent un rapport sur le glyphosate qui risque de faire beaucoup parler.



Pierre Médevielle se base, "sur des sources scientifiques" et il affirme qu'aucune étude ne prouve formellement que l'herbicide est cancérogène. Même si, le produit a certainement "beaucoup de défauts", ajoute-t-il, par exemple, lorsqu'il est associé à des molécules extrêmement dangereuses.

Le sénateur avance également que "d'autres produits sont bien pires que le glyphosate" et "qu'on ne peut pas supprimer tous les pesticides". M. Médevielle veut un débat apaisé. "Loin de l'hystérie collective" anti-glyphosate. "Je serai le premier à réclamer son interdiction" assure-t-il "dès que les preuves scientifiques de sa nocivité seront apportées".



Ce rapport fait déjà bondir les écologistes et les militants. Le député européen José Bové estime que "Ce discours ne tient pas la route".

