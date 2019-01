publié le 07/01/2019 à 22:10

Pour être précis, il faut opérer une double distinction : les "gilets jaunes" et des "gilets jaunes" ainsi que la violence physique et la violence verbale. La violence physique, c'est une évidence avec ce qu'il s'est passé à l'Arc de Triomphe, dans un ministère, sur un rond-point... On a tous les exemples malheureusement.



Oui, il y a de la violence physique chez les "gilets jaunes" mais c'est le fait d'une toute petite minorité. Il y avait à peu près 50.000 personnes qui participaient à des défilés samedi dernier, lors de l'acte 8, et ce sont seulement quelques centaines de personnes concernées.

En revanche, la violence verbale est, elle, extrêmement répandue chez l'ensemble des "gilets jaunes". C’est une grande majorité. Il suffit de se rappeler de certaines déclarations ou encore des messages sur Facebook. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, ce sont des cris de colère.

La haine qui s'exprime donne l'impression qu'il y a une absence de dialogue Alain Duhamel Partager la citation





Au point de parler de manifestants "putschistes" et "séditieux" comme le fait le gouvernement ? C'est exagéré, donc ridicule, donc inefficace. Personne ne veut prendre le pouvoir par la force. En revanche, les lois de la République sont à chaque fois ignorées et ridiculisées. C'est pour ça qu'une réponse d'ordre public doit être donnée mais aussi une réponse d'ordre social et politique.



Le plus impressionnant demeure cependant le climat de haine qui règne actuellement en France. La violence existe depuis toujours. Mais la haine que l'on entend, la haine qui s'exprime, la haine qui vient de partout (des "gilets jaunes", du gouvernement, de l'opposition...) donne l'impression qu'il y a une absence de dialogue.