et Claire Gaveau

publié le 07/01/2019 à 20:43

Face aux violences qui se poursuivent sur le territoire, le gouvernement entend afficher une grande fermeté. Édouard Philippe veut mettre un terme à ces actes qui ont marqué les derniers week-ends de mobilisation des "gilets jaunes".



Un dispositif de sécurité "considérable", à savoir près de 80.000 policiers et gendarmes dans toute la France, va être déployé pour encadrer l'acte 9 des "gilets jaunes, prévu samedi 12 janvier. À Paris, plus de 5.000 hommes ainsi que les blindés sur roues d e la gendarmerie seront déployés dans les rues de la capitale pour le maintien de l'ordre.

Le dispositif retrouvera ainsi son niveau de mi-décembre, a précisé le Premier ministre, assurant que les manifestants violents n'auraient "pas le dernier mot". "J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de procéder à une actualisation du schéma national d'ordre public car on constate que les pratiques changent. Ceux qui profitent de ces manifestations pour casser, changent de pratiques, donc il faut que l'on change nos méthodes", a-t-il expliqué sur le plateau du 20 heures de TF1.

Depuis le début du mouvement des "gilets jaunes" mi-novembre, quelque 5.600 personnes ont été placées en garde à vue, et "un millier de condamnations" prononcées, dont plus de 150 avec mandats de dépôt.