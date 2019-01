publié le 07/01/2019 à 18:11

Une future loi d'orientation et de programmation pour la sécurité. C'est ce qu'a annoncé Christophe Castaner lundi 7 janvier lors de ses vœux aux forces de sécurité.



"Je proposerai au Président de la République, au Premier ministre, le débat d'une loi de programmation qui fixera la vision à long terme de notre politique de sécurité intérieure. Elle ne se limitera pas à la police et la gendarmerie nationale, mais intégrera notre vision globale du continuum de sécurité", a déclaré le ministre de l'Intérieur.

L'exécutif doit annoncer de nouvelles mesures "d'ordre public" après une nouvelle série de violences lors de "l'acte VIII" des "gilets jaunes". "À l'ultra violence nous opposerons l'ultra fermeté", a déclaré le ministre lors de ses vœux aux forces de l'ordre à Paris. Le Premier ministre Édouard Philippe fera des "annonces" sur le plateau du journal de 20 Heures de TF1 pour durcir le "dispositif d'ordre public", a fait savoir Matignon plus tôt dans la journée.

Gérald Darmanin : "Face à l’ultra-violence, il faut de l’ultra sévérité"

À l'antenne de RTL ce lundi, Gérald Darmanin avait tenu à "distinguer","les gens qui légitimement ont des revendications multiples et parfois contradictoires", de ceux "qui sont dans l’ultra-violence". Le ministre de l'Action et des Comptes publics a estimé que "face à l’ultra-violence, il faut de l’ultra sévérité. Il faut que cela cesse".





Et de poursuivre : "Si, c'est la fin des institutions que souhaitent une partie ultra-violente des 'gilets jaunes' et bien c'est non'. Ce ne sont pas des manifestants, mais des délinquants et des voyous", dit-il.





Ce discours fait référence aux violences lors de l'acte 8 des "gilets jaunes" où des manifestants ont notamment forcé la porte du ministère de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, avec un engin de chantier.