publié le 05/01/2019 à 12:03

Deux mois après le début de leur mouvement, les "gilets jaunes" ont organisé l'acte 8 de leur mobilisation ce samedi 5 janvier. Après sept manifestations nationales, et un net recul la semaine dernière, l'acte 8, qui se déroule à Paris et en régions dans une ambiance plus calme, permettra-t-il aux manifestants de retrouver un nouveau souffle ?



L'arrestation et la garde à vue de la figure du mouvement Éric Drouet, mercredi 2 janvier, pour "organisation d'une manifestation sans déclaration préalable", a suscité l'indignation auprès des manifestants qui ont décidé de continuer leur mobilisation en appelant, sur les réseaux sociaux, à bloquer les "places symboliques".

Cette fois, les "gilets jaunes" ont anticipé et ont déclaré deux manifestations pour ce samedi 5 janvier à Paris : elles sont prévues entre la place de l'Hôtel de Ville et l'Assemblée nationale, et sur les Champs-Élysées.

Suivez en direct ce huitième acte de mobilisation

12h40 - Cet acte 8 de la mobilisation représente un test pour ce mouvement de contestation inédit qui fait vaciller l'exécutif depuis un mois et demi.



12h30 - Quatre personnes ont été interpellées, vendredi 4 janvier au soir, après une tentative de blocage par une cinquantaine de "gilets jaunes" du siège de L'Est Républicain, près de Nancy, où se trouve le centre d'impression du journal, a-t-on appris auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et du journal.



12h25 - Selon nos correspondants sur place, 700 "gilets jaunes" arrivent en ce moment-même dans le centre-ville de Beauvais (Oise). Ils seraient également 200 à Lyon et 2.000 à Rouen.



12h20 - En fin de matinée, entre 500 et 600 personnes auraient été dénombrées sur les Champs-Élysées. Elles se sont rassemblées dans le calme pour tenir une assemblée générale. Près du Panthéon, une vingtaine de personnes se sont réunies dans la matinée en "hommage aux victimes" mortes sur les ronds-points en marge des mobilisations.



12h10 - Les "gilets jaunes" ont reçu un nouveau soutien à Marseille : Bernard Tapie leur a ouvert les portes du quotidien La Provence. L'objectif de cette réunion sera de créer une association politique qui permettra au mouvement de se structurer, voire de candidater aux élections européennes.



12h00 - Bonjour et bienvenue à tous pour ce huitième acte du mouvement des "gilets jaunes". Deux mois après le début de leur mouvement, les manifestants tentent de maintenir la pression et se rassemblent une nouvelle fois ce samedi 5 janvier.