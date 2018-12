publié le 10/12/2018 à 20:06

Les mots d'Emmanuel Macron suffiront-ils à calmer la colère des "gilets jaunes" ? Dans son discours "à la Nation" ce lundi 10 décembre, le chef de l'État est d'abord revenu sur la colère des Français, relayée par la mobilisation des "gilets jaunes" depuis près de quatre semaines. Le chef de l'État a qualifié cette colère de "juste à bien des égards" avant de faire des annonces sociales à effet presque immédiat.



"Au début de tout cela, je n'oublie pas qu'il y a une colère, une indignation, et cette indignation beaucoup de Français peuvent la partager, a affirmé Emmanuel Macron au début de son discours. Et celle-là, je ne veux pas la réduire aux comportements inacceptables que je viens de dénoncer. (…) Cette colère est plus profonde, je la ressens comme juste à bien des égards et elle peut être notre chance", a-t-il estimé.

Les Français attendaient beaucoup du discours du chef de l'État. "S'il n'annonce pas des choses fortes, samedi prochain (le 15 décembre, ndlr) ce sera le chaos", prévoyait un peu plus tôt sur RTL Christophe Chalençon, membre des "gilets jaunes". Un tournant social est demandé par l'ensemble des manifestants, et même par certains "macronistes historiques", comme l'économiste Philippe Aghion, qui avait participé au programme économique du candidat Macron.

