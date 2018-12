publié le 10/12/2018 à 20:32

C'est un discours crucial pour la suite de son quinquennat qu'a prononcé Emmanuel Macron ce lundi 10 décembre depuis l'Élysée. L'objectif : convaincre les Français et leur montrer qu'il a compris le message de la crise des "gilets jaunes". Il s'agit de sa première expression publique depuis plus d'une semaine. Pour l'exécutif, l'urgence est de tenter d'éviter un "acte 5" de la contestation alors que des appels à manifester sont déjà lancés sur les réseaux sociaux pour le 15 décembre.



Le président de la République a évoqué la suppression de l'impôt sur la fortune, décidée fin 2017. "Je sais que certains voudraient que je revienne sur la réforme de l'ISF", a-t-il déclaré. "Pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux ?", s'est interrogé le chef de l'État. "Les plus riches partaient et notre pays s'affaiblissait", a-t-il poursuivi.

"Cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aident à créer des emplois, et il a été maintenu au contraire pour ceux qui ont une fortune immobilière", a rappelé Emmanuel Macron. "Revenir en arrière nous affaiblirait alors que nous sommes en train de créer des emplois dans tous les secteurs", a-t-il assuré.

Les grandes entreprises "doivent payer l'impôt"

Le président de la République a cependant affirmé que "le dirigeant d'une entreprise française doit payer ses impôts en France et que les grandes entreprises qui y font du profit doivent y payer l'impôt". "C'est la simple justice", a-t-il conclu.



Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé qu'ils réunirait "nos grandes entreprises et nos concitoyens les plus fortunés dès cette semaine", et qu'il "prendrait des décisions".

