publié le 10/12/2018 à 20:39

Face à la colère des "gilets jaunes", Emmanuel Macron a annoncé ce lundi 10 décembre, dans une allocution "à la Nation", des mesures qui seront mises en place dès le 1er janvier 2019.



Hausse de 100 euros par mois du Smic sans qu'il n'en coûte rien pour l'employeur, heures supplémentaires sans impôt ni charge, prime de fin d'année non imposable et pas de hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2.000 euros... Alain Duhamel, éditorialiste politique de RTL, voit dans la liste des annonces faites par Emmanuel Macron l'émergence d'"un tournant social".

"Les mesures qui sont prises, il faut dire les choses comme elles sont, il y en a un certain nombre non seulement auxquelles on ne croyait pas, mais que les membres du gouvernement voire le Premier ministre avaient exclues, qu'il s'agisse de la CSG pour les retraites inférieures à 2.000 euros ou des 100 euros pour le Smic. Ce sont des choses dont on disait 'on ne peut pas le faire, on ne doit pas le faire', eh bien il les fait", analyse le journaliste.

