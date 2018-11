"Gilets jaunes" : les extrémistes surfent-ils sur la crise sociale ?

publié le 27/11/2018 à 09:45

Les extrémistes se nourrissent-ils de la grogne sociale et profitent-ils des manifestations pour s'exprimer ? Le sujet fait débat après un week-end mouvementé marqué, entre autres, par d'importants dégâts sur les Champs-Élysées et 69 interpellations à Paris.



Alors, qu'est-ce que les extrêmes, notamment l'extrême-droite, retrouvent dans le mouvement des "gilets jaunes" ? "Il y a dans un certain nombre de régions un certain nombre de militants d'extrême-droite qui animent, participent activement au mouvement des gilets. Cela ne veut pas dire que tous les "gilets jaunes" soient d'extrême-droite, mais il y a des militants d'extrême-droite dans les gilets jaunes", démarre Sylvain Boulouque, historien spécialiste des mouvements sociaux.

Pour Bernard Vivier, Directeur de l'Institut du Travail et analyste de la vie sociale : "Ce mouvement est en train d'être récupéré massivement par l'extrême-droite et l'extrême-gauche (...) Ils cherchent à amplifier le mouvement et à en récupérer les fruits pour les prochaines élections européennes".

Les deux partis sont restés ensemble dans la manifestation

Samedi 23 novembre 2018, la situation a dégénéré à Paris. "On a d'abord une première étape dans la manifestation de samedi : l'extrême-droite encadre les "gilets jaunes". Les choses changent au cours de l'après-midi où un certain nombre d'autonomes, de militants d'extrêmes-gauche la transforment en Black Bloc [violente manifestation dont l'objectif est de commettre des actions illégales], mais avec un phénomène étonnant : l'extrême-droite reste dans les rues adjacentes", explique Sylvain Boulouque, avant de conclure : "On a un phénomène extrêmement compliqué d'adjonction de mouvements politiques qui sont restés ensemble dans la manifestation, alors que normalement ils s'affrontent".



Enfin, pour Bernard Vivier, ce débat "pose la question de la sortie de crise, qui doit passer par la mise en place de structures qui fédèrent le mouvement".