"Gilets jaunes" : le gouvernement ne recevra pas leurs représentants "en l'état actuel"

publié le 27/11/2018 à 08:48

Une "délégation" de huit "communicants officiels" du mouvement des "gilets jaunes" a été créée pour "engager une prise de contact sérieuse et nécessaire avec les représentants de l'Etat et de son gouvernement", annonce un communiqué publié lundi.



Mais au lendemain de cette annonce, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, vient d'annoncer que l'exécutif ne les recevrait pas "en l'état actuel". "Une fois qu'ils seront organisés et qu'il n'y aura plus de contestation, j'ai dit hier que nous étions ouverts au dialogue, et nous le serons", a-t-il ajouté sur franceinfo.

La volonté de nommer des porte-paroles n'a pas fait l'unanimité au sein du mouvement. "J'ai un peu l'impression que c'est un peu comme Macron, il va falloir faire comme ça et c'est Paris qui a décidé", a expliqué sur RTL Paul Mara, porte-parole du mouvement à Marseille, lundi 26 novembre.

Une autre figure du mouvement, qui n'a pas été désigné comme l'un des représentants, s'est également montré critique envers cette délégation. Benjamin Cauchy a créé "Les citrons" en Haute-Garonne.