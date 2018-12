"Gilets jaunes" : le gouvernement peut-il encore reprendre la main ?

et Claire Gaveau

La crise des "gilets jaunes" s'étend jusque dans la majorité. Dans les rangs de La République En Marche, certaines voix s'élèvent pour réclamer un moratoire sur la hausse de la taxe carbone. Jusqu'à présent, l'exécutif s'est toujours refusé à cette proposition. "Je ne reculerai jamais", disait Emmanuel Macron il y a quelques jours encore.



La situation pourrait-elle encore évoluer ? Rien n'est moins sûr. Selon les indiscrétions de RTL, il est peut-être déjà trop tard. C'est en tout cas la crainte au sommet de l'État. Aujourd'hui, un ministre se demande même si le gouvernement est encore capable de reprendre la main et de se faire entendre sur ce dossier.

Surtout que les récents annonces, comme les 500 millions d'euros mis sur la table par Édouard Philippe et la "grande consultation" annoncée par Emmanuel Macron, n'ont servi à rien dans ce débat.

Quelles possibilités pour Macron ?

Dès lors, pourquoi ne pas repousser la hausse des taxes sur les carburants ? Cela pourrait se faire à l'occasion du nouvel examen du Budget à l'Assemblée nationale prévue dans deux semaines. "Mais même cela, ça ne suffit plus désormais", s'alarme un ministre de poids qui réclame des annonces politiques beaucoup plus fortes.



Selon plusieurs membres du gouvernement, il faut revenir d'une manière ou d'une autre sur la réforme de l'ISF alors qu'Emmanuel Macron paye aujourd'hui l'étiquette de "président des riches". Un constat terrible pour celui qui a toujours défendu cette mesure bec et ongles.

Autre événement sous-estimé par le chef de l'État : l'affaire Benalla. "Une faille qui a laissé des traces", constate amèrement un ministre. "Je ne vois pas comment on va s'en sortir", s'inquiète un autre de ses collègues.



La porte de sortie ressemble ce soir de plus en plus à un trou de souris. Samedi, au vu de la situation, une ministre avoue même avoir pensé au pire avec le renversement de l'exécutif qui aurait débouché, derrière, sur l'inconnu.