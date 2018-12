publié le 03/12/2018 à 16:34

Ni structure, ni leaders, des syndicats absents et des personnes aux origines sociales différentes mais toutes regroupées autour d'un combat commun, le mouvement des "gilets jaunes", qui a débuté le 17 novembre et a fait d'importants dégâts samedi 1er décembre à Paris, apparaît comme une mobilisation inédite aux yeux de l'histoire française.



Pourtant, des similitudes existent bel et bien. La France rurale et péri-urbaine qui se sent oubliée et se mobilise contre les taxes, la baisse du pouvoir d'achat et la vie chère rappelle les revendications de 1789.

À l'époque de la société d'ordre, les paysans croulent alors sous les impôts et n'arrivent plus à vivre. La colère du peuple conduit à la Révolution et à la fin de la Monarchie. S'en suivront deux autres Révolutions : en 1830 et en 1848.

Nouvelle révolte et nouveaux points communs en mai 68. À l'origine, il s'agit d'un mouvement étudiant, mais les chômeurs et les Français qui vivent avec le SMIC les rejoignent. Ils réclament l'augmentation du salaire minimum et un bras de fer s'engage entre le gouvernement et les manifestants.

Des revendications entendues

Lors de ces révoltes, les gouvernements ont pour la plupart cédé face à la pression de la rue. En 1963, après un mois de mobilisation de 200.000 mineurs, le Général de Gaulle finit par augmenter leurs salaires de 11%.



En 68, avec les Accords de Grenelle, les syndicats obtiennent l'augmentation de 35% du salaire minimum. Plus récemment, en 2014, François Hollande cède face a des ouvriers, agriculteurs et petits artisans (les "bonnets rouges") et abandonne l'écotaxe.



Pour sortir de la crise des "gilets jaunes", et alors qu'un "troisième samedi noir" se profile, Emmanuel Macron a vu son champ des possibles se réduire drastiquement, même si plusieurs options s'offrent encore à lui.