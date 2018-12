publié le 03/12/2018 à 18:04

Négocier. C'est ce qui attend le mouvement des "gilets jaunes". Le gouvernement a multiplié les mains tendues à destination des manifestants, afin d'enclencher un dialogue qui devrait amener vers une sortie de crise.



Emmanuel Macron avait tenté de calmer les tensions en tenant un discours où il a précisé sa politique en matière d'environnement et de transition énergétique. Lors de cette prise de parole, le président de la République avait longuement insisté sur le fait qu'il était nécessaire pour l'exécutif de changer de méthode.

Le chef de l'État en avait donc profité pour lancer "une grande concertation de terrain sur la transition écologique et sociale". Ainsi, associations, élus et aussi "représentants des 'gilets jaunes'" doivent s'atteler à trouver des solutions, lors des trois mois à venir. Ce projet semble avoir fracturé les "gilets jaunes" entre ceux qui veulent entamer un processus de négociation et ceux qui campent sur leurs positions. Une stratégie politique ?



Les "gilets jaunes" peinent à se structurer

Les "gilets jaunes" sont un mouvement citoyen, qui s'est formé et consolidé sur les réseaux sociaux. N'étant ni représentés par un parti politique, ni par un syndicat, il est difficile pour eux d'entamer un processus de négociations. Avec cette "grande concertation", Emmanuel Macron les pousse à se structurer. Jusque-là rien de délicat, sauf que pour les "gilets jaunes", il est très compliqué de nommer des représentants, au vue de leur nombre et de l'étendue de leurs revendications.



Le 26 novembre dernier, une "délégation" de huit "communicants officiels" des "gilets jaunes" a été créée pour engager une "prise de contact sérieuse et nécessaire" avec les autorités et porter une série de revendications. Après avoir consulté ses sympathisants sur Facebook, cette délégation adresse "deux propositions principales" au gouvernement : "Revoir à la baisse toutes les taxes" et créer "une assemblée citoyenne".

Il y a des millions de gilets jaunes, ces porte-paroles n'ont pas le monopole du mouvement Benjamin Cauchy Partager la citation





À peine nommé, la représentativité de cette délégation a aussitôt fait débat au sein d'un mouvement hétéroclite né hors de tout cadre politique ou syndical. "Gilet jaune" à Toulouse, Benjamin Cauchy, déplore ainsi un certain "sectarisme" et une "radicalisation" chez ces "porte-paroles autoproclamés". "Il y a des millions de gilets jaunes, ces porte-paroles n'ont pas le monopole du mouvement. Je veux être un gilet jaune libre, pacifiste et constructif", explique-t-il à l'AFP.



"C'est l'exercice de la pluralité qui a fait la force de ce mouvement", affirme-t-il. Même scepticisme dans les Côtes d'Armor où le porte-parole local des "gilets jaunes", Tristan Lozach, met en cause Maxime Nicolle, issu du département et membre de la "délégation" nationale.

Des négociations délicates avec l'exécutif

D'après Le Canard Enchaîné, Emmanuel Macron voit cette grande concertation l'occasion d'organiser "des réunions défouloirs". "Avec l'arrière-pensée, à peine dissimulée, que la désignation de leurs représentants va mettre le foutoir chez les 'gilets jaunes'", ajoute l'hebdomadaire.



Le 30 novembre dernier, une rencontre était prévue entre Édouard Philippe et des "gilets jaunes". Celle-ci a tourné au fiasco. Pourquoi ? "J'ai demandé à plusieurs reprises à ce que cet entretien soit filmé et retransmis en direct à la télévision, cela a été refusé", a déclaré à la presse Jason Herbert, l'un des huit membres de la délégation qui avait émergé en début de semaine, avant de repartir après quelques minutes d'un dialogue de sourds.





Jason Herbert, chargé de communication dans une médiathèque d'Angoulême, est l'une des figures du mouvement en Charente. Il était arrivé à Matignon vers 14H30, une demi-heure après l'horaire prévu. "Aujourd'hui nous ne sommes que deux, nous avons tous reçu d'énormes pressions" émanant "à 99%" d'autres "gilets jaunes", a-t-il affirmé, avant de réitérer que la délégation avait été dissoute il y a 48 heures, après avoir rempli sa mission consistant à lancer le dialogue avec le gouvernement.