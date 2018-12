et AFP

03/12/2018

La CGT a appelé lundi dans un communiqué à une "grande journée d'actions" le 14 décembre. Le syndicat réclame une augmentation "immédiate" des salaires, pensions, et de la protection sociale.



"L'absence de réponses concrètes et immédiates du gouvernement et du patronat, leur refus d'ouvrir de véritables négociations, génèrent une légitime colère dans la population", écrit le syndicat, en référence au mouvement des "gilets jaunes" dont il assure "partager" la "colère".



La date du 14 décembre coïncide à peu de choses près à la date à laquelle doit être prise officiellement la décision sur le Smic, même si Édouard Philippe a écarté la semaine dernière l'idée d'un éventuel "coup de pouce". Samedi à Paris, plusieurs milliers de manifestants ont défilé dans le calme à l'appel de la CGT, pour soutenir les chômeurs.

Ils ont défilé sans incident et entourés d'un imposant service d'ordre de la CGT. Parmi eux, beaucoup de gilets rouges de la CGT mais aussi quelques "gilets jaunes", dont la manifestation avait lieu en même temps sur les Champs-Élysées, sur fond de violences et d'affrontements avec les forces de l'ordre.