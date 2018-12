et Arnaud Tousch

publié le 03/12/2018 à 13:22

Il reste 5 jours au gouvernement pour tenter d'éteindre l'incendie... Les "gilets jaunes" appellent déjà reprendre les manifestations samedi 8 décembre, à Paris. Au cours des débordements survenus en marge de la manifestations des "gilets jaunes", des lieux symboliques de la République ont été visés samedi 1er décembre, tels que l'Arc de Triomphe, à l'intérieur duquel les dégâts sont considérables. Et comme le week-end précédent, des voitures ont été brûlées, des feux tricolores ont été détruits, des vitrines de magasins vandalisées...



Et la première estimation des dégâts de ce week-end ont été estimés à 3 à 4 millions d'euros par la mairie de Paris. Un montant exorbitant qui est trois à quatre fois supérieur aux dégâts causés par les manifestants le week-end du 24 novembre.

Mais alors qui va payer la facture ? Les auteurs des dégradations, si l'on parvient à les identifier. Mais il ne faut pas oublier que l'État peut être tenu responsable en cas d'émeutes et de violences urbaines. Or, l'argent de l'État, ce sont les taxes et les impôts : la note serait donc réglée par les contribuables.

Info @RTLFrance : 3 à 4 millions d'Euros de dégâts pour la Mairie de Paris après les dégradations de ce week-end. Destruction de mobilier urbain vandalisé et chaussées dégradées. Ce n'est qu'une première estimation. — Arnaud Tousch (@nanotousch) 3 décembre 2018