Suppression de l'ISF : "Des effets très limités sur la croissance", selon le Sénat

publié le 27/10/2017 à 19:02

La note transmise à l'ensemble des sénateurs de la commission des Finances du Sénat risque de faire grincer des dents dans les rangs de la majorité. Rédigée par le président socialiste du groupe de travail, Vincent Elbé, elle dénonce l'inefficacité de la suppression de l'ISF, voulue par le gouvernement d'Emmanuel Macron et votée par les députés en première lecture, rapporte Le Parisien.



En effet, l'une des mesures phares portée par le président de la République vise à supprimer l'impôt sur la fortune, et à le remplacer par un impôt sur la fortune immobilière (IFI) ajouté à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 30% sur les revenus du capital. Inscrit dans le projet de loi de finances pour 2018, le texte a été voté par l'Assemblée nationale le 20 octobre dernier.

Mais après avoir demandé à Bercy des chiffres sur les répercussions d'une telle mesure, le constat de Vincent Elbé est sans appel. L'introduction de l'IFI et du PFU aurait "des effets très limités sur l'emploi et la croissance", peut-on lire dans le document transmis aux membres de la commission des Finances. "Ces deux mesures conduiraient à long terme à une augmentation du PIB de 0,5 point et à la création de 50.000 emplois". Loin de rentabiliser le coût de la mise en place des deux nouvelles taxes, estimées à 4,5 milliards d'euros en 2018 et 5,1 milliards dès 2019.