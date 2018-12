publié le 03/12/2018 à 13:32

Après un week-end de violences lors des manifestations des "gilets jaunes", l'exécutif va-t-il changer de cap ? Le Premier ministre Édouard Philippe annoncera de nouvelles "mesures" après les consultations qu'il mène cette semaine. Après la réception des chefs de parti représentés au Parlement lundi 3 décembre, le Premier ministre recevra mardi un collectif de "gilets jaunes".



"Le temps n'est plus au débat. Il faut immédiatement un geste d'apaisement", fulmine Laurent Wauquiez. Le président des Républicains réclame l'annulation pure et simple des hausses de taxes qui sont encore prévues pour le 1er janvier et enjoint le président à organiser un référendum sur la fiscalité écologique.

Toute l'opposition est d'accord pour instaurer un moratoire, à l'exception d'Europe Écologie-Les Verts. La classe politique se rejoint également sur l'identité du coupable : Emmanuel Macron. "Jupiter, c'est fini. Ce n'est pas possible de rester dans le déni", lance par exemple Olivier Faure, le chef des socialistes.

À écouter également dans ce journal :

- Une femme de 80 ans blessée dans son appartement par des éléments d'une grenade lacrymogène tirée lors des incidents qui ont suivi les manifestations organisées samedi à Marseille, est morte dans le bloc opératoire d'un hôpital marseillais dimanche, a-t-on appris lundi de sources concordantes.



- Plus d'une centaine de lycées étaient bloqués, partiellement ou totalement, lundi matin en France par un mouvement de protestation contre les réformes dans l'Éducation et en soutien parfois aux "gilets jaunes", selon les premiers chiffres du ministère de l'Éducation.



- Arc de Triomphe tagué, chaussées dégradées, poubelles éventrées... La mairie de Paris va devoir débourser entre 3 et 4 millions d'euros pour effacer les stigmates des actes de vandalisme commis en marge des manifestations des "gilets jaunes", samedi 1er décembre à Paris.



- Les ministre et secrétaire d'État à l'Intérieur Christophe Castaner et Laurent Nuñez seront auditionnés lundi 3 décembre à 20 heures par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, après notamment les violences à Paris samedi, a-t-on appris de source parlementaire.