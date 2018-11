publié le 27/11/2018 à 12:18

Les "gilets jaunes" ont été entendus. Des représentants de ces manifestants, qui protestaient contre la hausse des prix du carburants et la baisse général du pouvoir d'achat, vont être reçus par le gouvernement.



L'Élysée a en effet annoncé que certains "leaders" de ce mouvement citoyen seront reçus par François de Rugy ce mardi. Cette réunion au ministère se déroulera à la suite du discours du chef de l'État, qui a annoncé une "grande concertation de terrain sur la transition écologique et sociale".



Plus tôt dans la matinée, Benjamin Griveaux avait pourtant affirmé que le gouvernement ne recevra pas de représentants "en l'état actuel". "Une fois qu'ils seront organisés et qu'il n'y aura plus de contestation, j'ai dit hier que nous étions ouverts au dialogue, et nous le serons", avait déclaré le porte-parole du gouvernement.



