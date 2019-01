et William Vuillez

publié le 20/01/2019 à 14:41

Invité ce dimanche 20 janvier dans Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Jean-Pierre Raffarin s'est exprimé sur la crise des "gilets jaunes", dont l'acte X s'est déroulé samedi 19 janvier. "Je crois que notamment hier nous avons franchi une étape et nous passons d'une crise sociale à une crise politique", dit l'ancien premier ministre.



Jean-Pierre Raffarin est également revenu sur la situation d'Emmanuel Macron et sa responsabilité dans cette crise. "Évidemment, quand le cheval trébuche, le cavalier est responsable. Il est clair que quand il y a des problèmes, le chef est responsable. Mais, qu'il soit le seul responsable, non ! Je pense qu'il n'a pas d'organisation politique à la hauteur de ses responsabilités. Le parti présidentiel, les groupes parlementaires, l'ensemble de cette organisation est fragile", poursuit-il.

L'ancien premier ministre a notamment déploré le manque de soutien au président de la République, de la part de son gouvernement. "Je pense que sa solitude est problématique. Mais je pense aussi qu'il est aujourd'hui dans une situation où il lui manque les leviers pour lesquels la Vème République est faite. On voit bien que le gouvernement et la majorité ne protègent pas suffisamment le président et qu'il est surexposé." explique-t-il