publié le 18/01/2019 à 18:47

Le grand débat acte II, avec un changement de décor. Trois jours après sa prestation marathon à Grand Bourgtheroulde dans l'Eure, Emmanuel Macron se retrouve de nouveau face à 600 maires mais à Souillac dans le Lot.



Ce matin, il a effectué une visite surprise dans une école non loin de là. Et depuis 15 heures, il subit le feu roulant des questions des élus. Ce n'est pas un long fleuve tranquille et le chef de l'État se fait sérieusement secouer.

Le Président a été parfaitement entendu. Il a ouvert l'après-midi en expliquant qu'il était là pour entendre les problèmes des maires. Et quelques minutes plus tard, il a croisé le chemin de Christian Venries, maire de Saint-Cirgues.

"Avant de pondre des lois dans vos bureaux parisiens, commencez par venir discuter des projets avec ceux qui gèrent le quotidien sur le terrain. Arrêtez d'opposer, de stigmatiser de mépriser (...) Il faut vraiment arrêtez de jeter en pâture les plus faibles, les plus précaires, les plus démunis...", a lancé l'édile.



La charge a duré près d'un quart d'heure. Emmanuel Macron a encaissé en prenant des notes. Et puis les élus se retrouvent aussi sur les sujets de mobilité. Le Président répondra point par point tout au long de la soirée. Et il devra convaincre, car de nombreux élus expliquent micro en main, qu'ils ne croient pas à l'utilité du grand débat.

À également dans ce journal

Société - Demain devrait avoir lieu l'acte X des "gilets jaunes". Sur les réseaux sociaux, on compte des dizaines d'appels à manifester ce week-end dans toute la France.



Justice - Une nouvelle mise en examen se profile pour Alexandre Benalla qui est présenté vendredi 18 janvier à un juge d'instruction, cette fois dans l'affaire concernant l'usage de ses divers passeports après son limogeage de l'Élysée cet été.



Santé - Les médecins lancent un cri d'alarme. Les urgences sont au bout du rouleau et le risque d'accidents devient immense. Voilà ce qu'écrivent 14 chefs de services hospitaliers dans une tribune au Monde.