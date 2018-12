et Clémence Bauduin

publié le 03/12/2018 à 13:13

Empêtré dans la crise des "gilets jaunes", l'exécutif a lancé ce lundi 3 décembre une grande consultation politique après les graves éruptions de violence du week-end. Édouard Philippe reçoit à Matignon les chefs de parti, ainsi que les chefs de file au Parlement. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, a été reçu dans la matinée.



De cette entrevue, il ne retient "pas grand-chose", confie-t-il au micro de RTL midi. "Il a consciencieusement écouté ce que nous lui disions, mais je ne peux tirer aucune conclusion de l'entretien d'un peu plus d'un quart d'heure", explique-t-il. Chaque entretien devait durer environ 45 minutes, était-il annoncé au départ.

Pour Bruno Retailleau, "la première chose à faire" est de traiter "le ras le bol fiscal". "On répond au ras-le-bol fiscal non par un haut conseil au climat, mais en annulant la hausse de taxes. C'est ce que le Sénat a fait. (...) On a tellement tergiversé que le front de la protestation s'est élargi, s'est diversifié", analyse le parlementaire.

Parmi les solutions qu'il a proposées au gouvernement, Bruno Retailleau soutient l'abandon de la hausse des taxes. "Il ne suffit pas de faire un discours de la méthode, dit-il. (...) Il n'y a pas besoin de pédagogie pour expliquer à un Français ce qu'est une taxe. Les Français savent parfaitement ce qu'est une taxe ou un impôt. Il faut annuler cette hausse de taxes".