Lozère : des "gilets jaunes" entreprennent de marcher jusqu'à l'Élysée

et Clarisse Martin

publié le 03/12/2018 à 11:04

Ce sont des marcheurs au sens propre, au sens premier du terme. Ils sont trois à quitter la Lozère ce lundi 3 décembre au matin. Ils espèrent bien, pourquoi pas, être plusieurs dizaines à leur arrivée à Paris. Ces trois hommes, Éric, Sébastien et Patrice, ont décidé de marcher jusqu'à l'Élysée, soit près de 800 kilomètres qu'ils comptent parcourir en 23 jours.



Leur idée, c'est d'arriver dans la capitale pour Noël. Selon Éric, qui se confie dans les colonnes du quotidien Midi Libre, l'idée c'est de récolter tout au long de leur périple les revendications de chacun afin de déposer un cahier de doléances au palais présidentiel. "On ne cherche pas, dit-il, à être reçus par Emmanuel Macron. On veut juste déposer les doléances."

"Une démarche constructive, dont le but c'est que lors de chacune de nos étapes, les gens s'expriment, écrivent ce qu'ils ont à dire mais avec une obligation : à chaque critique émise, une proposition devra être faite." Il dit vouloir prendre ainsi le contre-pied de la violence qui monte, une violence en rapport avec la souffrance des gens. C'est à lire dans Midi Libre, qui interpelle Emmanuel Macron : "Monsieur le président, à vous d'agir", titre le journal.