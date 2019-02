publié le 11/02/2019 à 21:02

L'acte XIII des "gilets jaunes" a encore été marqué par des violences. Chaque semaine, le nombre de manifestants diminue, chaque semaine les scènes de violences se répètent et même s'aiguisent. C'est vrai en matière démocratique à propos des symboles du pouvoir, de l'État.



On l'a vu, il y a maintenant entre 60 et 70 députés de La République en Marche qui ont été agressés ou menacés. Ce week-end, le domicile du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a été visé par une tentative d'incendie. On s'en prend aux barricades devant le palais Bourbon comme ça a été le cas il y a quelques semaines devant un autre ministère. Visiblement, il y a un problème de ce côté-là.

Il y a aussi semaine après semaine des blessés graves dans les rangs des manifestants. Immédiatement, ce qui est regrettable, ça se retrouve sur les réseaux sociaux ce qui excite encore les affrontements.

Et puis, il y a le rôle croissant de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite. Comme toujours dans les fins de conflit l'utra-gauche s'en prend à tous les symboles du capitalisme, l'ultra-droite pratique l'antisémitisme et l'antiféminisme et sur les réseaux sociaux on connait un déchaînement de violence sans précédent.