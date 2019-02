et Eléanor Douet

publié le 11/02/2019 à 19:19

Plusieurs inscriptions antisémites ont été découvertes dans les rues de Paris durant le week-end du 9 au 10 décembre. Tag "Juden" sur une vitrine d'un restaurant Bagelstein, croix-gammées sur des portraits de Simone Veil... Ces dégradations antisémites ont entraîné le saisissement de la justice.



Invité de RTL lundi 11 février, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT Frédéric Potier a déploré un climat délétère lié au mouvement des "gilets jaunes". "C'est le grand défouloir", a-t-il lancé.

"J'observe que l'extrême-droite profite de ce mouvement des "gilets jaunes" pour propager des messages de haine. Et je regrette vivement qu'il n'y ait pas assez de condamnations, au sein des gens qui animent ces manifestations et ce mouvement, de ces mots, ces pratiques et ces gestes qui sont complètement déplacés (...) Ce mouvement m'inquiète", a expliqué Frédéric Potier.