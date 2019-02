publié le 11/02/2019 à 06:12

Les Français ont fait du grand débat national un véritable moyen de revendications. Sur l'espace des contributions citoyennes spécialement dédié aux doléances des Français sur le site granddebat.fr, certains sujets, réunis en quatre grandes thématiques (démocratie et citoyenneté, organisation de l'État et des services publics, transition écologique, fiscalité et les dépenses publiques) sortent du lot.



Parmi les différentes mesures proposées par le questionnaire, c'est la prise en compte du vote blanc qui recueille le plus d’intérêt : 80% des Français s'y disent favorables. Cette prise en compte du vote blanc est d'ailleurs davantage réclamée que le recours au référendum sur le plan national, ainsi qu'à la dose de proportionnelle dans certaines élections.

L'intérêt pour qu'il y ait davantage de recours au référendum au niveau national est également majoritaire (63%) mais il est plus clivé : de 68% chez les "gilets jaunes" et 80% chez leurs sympathisants des "gilets jaunes", il passe à 35% chez leurs opposants.

Les Français sont également plus partagés sur le fait de rendre le vote obligatoire. 54% y seraient favorables et l'analyse des résultats par sous-population renvoie également à une opposition à considérer sur cette question entre les Français les plus généralement abstentionnistes et ceux les plus assidus en termes de participation électorale.



Du côté de l'organisation de l'État et des services publics, 35% des Français ont déjà renoncé à des droits ou des allocations en raison de démarches administratives trop complexes. 8 Français sur 10 sont intéressés par des "Maisons de services au public" et par la mise en place d’agents publics polyvalents, la mise en place de services publics itinérants également bien évaluée.