publié le 11/02/2019 à 14:32

"Tu me donnes envie de vomir le parasite", "au moins les 'gilets jaunes' bossent pour la plupart et suent contrairement aux profiteurs et aux microbes de la société"... Voilà le genre de message auxquels a droit François Berland sur les réseaux sociaux depuis samedi 9 février.



Ce journaliste indépendant basé dans le Pays basque a en effet été pris pour cible par certains sur Twitter, après les propos polémiques tenus par celui qui porte à une lettre près le même patronyme : l'acteur François Berléand. Invité dans l'émission On refait la télé sur RTL, le comédien a donné son avis sur les "gilets jaunes".

"Ils me font chier. Il y a une liberté de circuler, une liberté de travailler. Pourquoi bafouer ça ?", a-t-il lancé. "Tout ce mélange de revendications qu'il peut y avoir actuellement, c'est du grand n'importe quoi. On ne s'écoute plus", a regretté l'acteur. De quoi s'attirer les foudres des plusieurs dizaines d'internautes.

Et certains n'ont pas écouté l'interview jusqu'au bout, puisque François Berléand indiquait ne pas avoir de comptes sur les réseaux sociaux. Et c'est François Berland qui en a fait les frais. "Les gens ne réfléchissent pas, ils vont sur Twitter pour taper, et dans leur esprit, je suis Berléand", déplore-t-il devant les caméras de M6.



Et là aussi pic.twitter.com/4cqYEwt4Fh — Frnçs Brlnd (@FrBerl) 11 février 2019

Obligé de faire une mise au point pour stopper le flot d'insultes dont il est la victime, le journaliste a fini par changer de nom pour quelques temps sur Twitter : François Berland est devenu "Frnçs Brlnd".

Petite mise au point face aux insultes, je m'appelle François Berland, je suis journaliste pigiste, j'habite au Pays Basque. Mon profil est mis à jour ce n'est pour rien. Apprenez à lire, ça sert bien, si si vous y arriverez. François Berléand ce n'est pas François Berland... pic.twitter.com/bONjK9ugGL — Frnçs Brlnd (@FrBerl) 9 février 2019

Face à ce flot d'insultes, je raccourci mon pseudo pendant un temps, histoire de retrouver de la sérénité. Merci de me laisser tranquille... — Frnçs Brlnd (@FrBerl) 10 février 2019