Gérald Darmanin et son omniprésence très calculée : à quoi joue-t-il ?

Il est partout. Il monte au créneau contre l'éco-terrorisme et promet de faire le tri entre "les gentils" et "les méchants" immigrés. Mais à quoi Gérald Darmanin joue-t-il ? Le ministre de l'Intérieur est sur tous les fronts depuis la rentrée. Une omniprésence qui est très calculée.

Gérald Darmanin anticipe des moments toujours plus difficiles pour lui. Il y a les événements subis et qui sont nombreux comme la gestion calamiteuse du Stade de France, Lola tuée par une Algérienne en situation irrégulière et les manifestations contre les bassines avec de trop nombreux gendarmes blessés.

C'est la vie d'un ministre de l'Intérieur. Mais il y a un autre péril pour Gérald Darmanin. Il se joue dans les arcanes du pouvoir : comment jongler avec le "en même temps" d'Emmanuel Macron. D'où cette impression régulière que le ministre de l'Intérieur alterne les coups de menton et des décisions bien moins guerrières sur l'immigration.

Le "en-même-tempstisme" signé Gérald Darmanin

Et donc voici le "en-même-tempstisme" signé Gérald Darmanin. "J'ai résumé les choses en disant que nous devions être désormais gentils avec les gentils. C'est-à-dire les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue et être amoureux de notre drapeau. Et être méchant avec les méchants".



"C'est-à-dire ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. On doit aider ceux qui travaillent, on doit aider ceux qui bossent et on doit être dur avec ceux qui commettent des actes de délinquance", a déclaré Gérald Darmanin.

La formule a été moquée mais l'enjeu derrière ces mots, c'est d'arriver à faire adopter cette nouvelle loi sur l'immigration. Le passage est étroit car la précédente loi, en 2018, avait fracturé la majorité macroniste. Gérald Darmanin n'a pas de marge.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info