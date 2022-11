Un titre de séjour spécial pour permettre aux étrangers sans-papiers de rester travailler en France : la proposition a été formulée, mercredi 2 novembre au matin, dans le journal Le Monde par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et son collègue au Travail, Olivier Dussopt. Ce texte sera débattu début 2023.

Olivier Dussopt parle d'un titre de séjour - et donc un statut légal pour un étranger - pour les métiers en tension, où l'on manque de bras. Et ils sont nombreux : il manque 500.000 postes dans l'hôtellerie-restauration (selon Adecco) et 200.000 dans les entrepôts de e-commerce.

Mais on va inverser la logique : le travailleur étranger va faire la démarche pour obtenir un permis de travailler aux conditions sociales françaises (Smic, conventions collectives et pour une durée indéterminée). Aujourd'hui, c'est l'employeur qui fait les démarches, avec une déclaration à chaque nouveau contrat. C'est parfois plus simple car les travailleurs ne parlent pas bien français, mais c'est aussi le moyen pour des patrons peu scrupuleux de maintenir les employés en situation irrégulière et qu'ils soient à leur merci. Les employeurs devront aussi former ces salariés pour qu'ils apprennent le français, les aider à se loger, bref les accompagner. Cela concerne les sans-papiers qui sont déjà sur le territoire.

Et cette régularisation est demandée par les patrons qui ont besoin de main-d'œuvre et veulent se sécuriser car ils prennent des risques avec les salariés sans-papiers. L'Umih, le syndicat de l'hôtellerie-restauration, a signé un accord avec la Tunisie pour faire venir 4.000 serveurs tunisiens. Olivier Dussopt anticipe déjà les critiques sur le fait qu'ils vont "voler le travail des Français" : ce sont des secteurs qui peinent à recruter.

À écouter également dans ce journal

Gaspillage alimentaire - Les Français gaspillent 29 kg d'aliments, dont un quart sont comestibles, chaque année. Le gouvernement a donc décidé de changer certaines règles : plus d'inscription "à consommer de préférence avant" sur les produits secs.

Médicaments - La France est le quatrième pays européen le plus consommateur d'antibiotiques, derrière la Grèce, la Bulgarie et la Roumanie. Les enfants de 0 à 4 ans sont les plus concernés.

Nucléaire - Le gouvernement présente, ce matin, en conseil des ministres son projet de loi visant à accélérer la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires nouvelle génération. Ce texte simplifierait les démarches administratives, au détriment des espèces protégées.

