En fin de semaine, Cécile Duflot se rendra à Hendaye et Irun, à la frontière franco-espagnole, pour un contre-sommet au G7 qui s'est ouvert ce mercredi 21 août. 12.000 participants sont attendus notamment des associations. L'objectif est de "mettre en oeuvre des solutions" face aux inégalités et à l'urgence climatique, indique l'ancienne ministre et actuelle directrice d'Oxfam France sur RTL.

Ces solutions ne sont pas celles "des agendas des dirigeants du monde" qui mettent en place des actions "libérales qui accentuent la concurrence et ne s'attaquent pas à la racine du dérèglement climatique", ajoute-t-elle. "Ce qui se passe dans les contre-sommets c'est ce qui se passe dans les sommets quelques années après", rappelle Cécile Duflot.

"Lutter contre les inégalités est plus efficace que la croissance pour faire reculer la pauvreté et l'extrême pauvreté", indique l'ancienne ministre du Logement. "Les dirigeants d'aujourd'hui doivent agir. Le sujet c'est l'écart entre le discours et les actes. Il n'y a pas besoin d'attendre une déclaration du G7 pour que la France inverse la tendance qui a été choisie ces derniers mois d'avoir une politique qui aggrave les inégalités plutôt qu'elle les réduit", conclut-elle.