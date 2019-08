publié le 20/08/2019 à 21:45

Le "Groupe des Sept", plus connu sous l'abréviation G7, se réunira du 24 au 26 août à Biarritz dans le sud de la France. Il rassemblera les chefs d'État et de gouvernement de sept des principales puissances mondiales : la France, l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Mais alors que la réunion n'a pas encore commencé, Donald Trump marque une nouvelle rupture avec ses alliés.

Mardi 20 août, le président des États-Unis s'est déclaré en faveur du retour au G8 avec la réintégration de Moscou. La Russie avait été écartée en 2014, à partir de l'annexion de la Crimée. Barack Obama avait alors convoqué une réunion en urgence. À l'issue de celle-ci, les sept autres pays du G8 ont décidé que le sommet prévu en juin à Sotchi serait remplacé par un G7 à Bruxelles. Moscou s'est définitivement retiré du groupe en 2017.

D'après Donald Trump, qui s'est exprimé à la Maison Blanche, "c'est bien plus sensé d'avoir la Russie". Il a ainsi déclaré qu'il "pourrait tout à fait soutenir" un retour au G8 incluant Moscou. "Comme vous savez, pendant longtemps c'était le G8 (...) et le président Obama n'a plus voulu de la Russie parce qu'ils se sont montrés plus malins que lui", a-t-il ajouté.