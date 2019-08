publié le 30/07/2019 à 21:01

"Aider les gens à visualiser l'impact du changement climatique dans leur propre ville et dans le cours de leur vie", c'est le but de l'étude de Jean-François Bastin et d'autres chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Zurich.

Publiée dans la revue Plos One, l'étude montre comment les conditions climatiques vont affecter les villes de plus de 520 millions d'habitants. Pour être les plus concrets possibles, les chercheurs ont comparé le climat qui régnera dans les métropoles à celui que connaissent actuellement d'autres grandes villes.

Résultat : près de huit villes sur dix vont connaître une évolution radicale de leur climat. Et les villes qui vont connaître les évolutions les plus importantes sont celles situées dans l'hémisphère Nord, comme Londres, Madrid, Zurich ou encore Paris.

Grâce à la création d'une carte interactive, il est possible d'observer de combien les températures vont augmenter et à quelle autre ville la métropole est comparée. Londres, par exemple, va adopter le même climat que Barcelone, avec 2,1 en moyenne et 5,9 degrés durant les mois les plus chauds.

Paris aura le climat actuel de Canberra

À Paris, en 2050, la météo sera semblable à celle de Canberra actuellement. Il fera 6,1 degrés de plus dans les mois les plus chauds et 2,3 degrés de plus en plein hiver. Plus au sud, Marseille adoptera le climat d'Alger et Madrid celui de Marrakech.

Globalement, les villes de l'hémisphère nord auront les mêmes températures que celles des métropoles situées à 1.000 kilomètres au sud aujourd'hui.