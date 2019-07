publié le 12/07/2019 à 15:04

Accusé dans la presse depuis mercredi 10 juillet sur leur mode de vie, le couple de Rugy doit faire face à de nombreuses révélations. Dès les premières mises en cause, le ministre de la Transition écologique a tenu à défendre sa femme, Séverine Servat de Rugy.

Séverine Servat est mariée à François de Rugy depuis 2017. Dans le magazine Femme Actuelle, elle confiait à propos de son époux : "Je suis très fière de lui car ce sont des convictions avant tout. Il n'a pas choisi la voie de la facilité et ça ne me facilite pas la vie non plus". Toujours côté privé, elle est mère d'un garçon âgé d'une dizaine d'années qu'elle a eu avec l'ex-député socialiste Jérôme Guedj.

Peu connue du grand public, elle travaille pourtant dans les médias. En effet, elle est journaliste pour le magazine people Gala. C'est également une femme qui a des convictions politiques assumées. Elle se qualifie comme une "macroniste convaincue, dès la première heure", avant même son mari. "Je suis très pro-Macron. J'ai saoulé tout le monde. Sur Facebook, j'étais à fond la caisse !", insiste-t-elle dans les colonnes de Femme Actuelle.

Récemment, Séverine de Rugy a menacé de porter plainte contre Émilie Frèche, l'actuel compagne de Jérôme Guedj, auteure du livre Vivre ensemble, qui raconte l'histoire d'une famille recomposée qui tente de retrouver un mode de vie "normal" après les attentats de 2015 à Paris. Selon l'épouse du ministre, l'ouvrage s'inspirerait largement de sa vie privée. Elle a finalement abandonné les poursuites dénonçant tout de même, dans L'Express, un "viol de l'intimité sous un jour dégradant, sinon malveillant".

Épinglée pour des dîners

La femme de François de Rugy est accusée d'avoir eu un rôle important dans l'organisation de fastueux dîners à l'hôtel de Lassay lorsque son mari était Président de l'Assemblée nationale entre 2017 et 2018. "Nous n'avons rien à nous reprocher, ni elle ni moi", a fermement déclaré le ministre, sur France Inter. Selon lui, "elle a participé et participe toujours à de nombreuses rencontres officielles ou informelles".

"Nous avons reçu une fois par mois des personnalités diverses, qui toutes avaient quelque chose à nous apprendre, à nous dire, à partager, nous voulions faire entrer la société et ses problèmes à l'hôtel de Lassay", confie la principale intéressée au journal Le Point.

Selon le Parisien, l'actuel ministre de l'Écologie aurait également offert à son épouse un sèche-cheveux doré à la feuille d'or à 499 euros, sur le budget de l'Assemblée. "Où va-t-on ? C'est n'importe quoi ! Je vais demander au Parisien, qu'il me le montre ce sèche-cheveux plaqué or !", s'est-il défendu sur BFMTV ce vendredi 12 juillet.